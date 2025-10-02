米大リーグ、ブレーブスは1日、ブライアン・スニトカー監督（69）が退任すると発表した。同監督は2016年途中からチームを率い、21年にワールドシリーズを制覇。6度のナ・リーグ東地区優勝に導き、通算811勝を挙げた。来季は球団のアドバイザー職に就く。（共同）