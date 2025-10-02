独当局がハマス構成員とみられる３人をイスラエルの施設を狙う暗殺準備の疑いで逮捕/Frm/dpa/picture alliance/Getty Images（ＣＮＮ）ドイツ検察は１０月１日、「イスラエルまたはユダヤ教の機関を標的とする暗殺」のための武器を調達していた疑いで、イスラム組織ハマスのメンバーとみられる３人を逮捕したと発表した。容疑者３人は外国のテロ組織のメンバーで、国を危険にさらす暴力行為を準備した容疑がもたれている。容疑者ら