大谷はシリーズ初戦に自身初のPS1試合2HR【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）レッズのテリー・フランコーナ監督が1日（日本時間2日）、敵地で行われるドジャースとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦前に会見を行った。第1戦では大谷翔平投手に2被弾を献上し、敬遠策を取る可能性を問われると、「冗談だろ？」と報道陣に“逆質問”する場面があった。大谷は第1戦の初回先頭、剛腕グリーンの100.4マイ