学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「MK5」はなんの略語？「MK5」はなんの略か知っていますか？不快な行動を目にしたときや、状況に対して使われます。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「マジ（Maji）でキレる（Kireru）5秒前」を略した言葉でした！MK5