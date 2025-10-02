婚活サイトやSNSによって一般的になりつつあるネットでの出会い。しかし、実際に会うまでは相手の正体がよくわからないだけに、女性の警戒心は相当なものです。それを無視して距離を縮めようとすると、会う前に怖がられてしまうので、注意が必要かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「ネットで仲良くなったけど…『重い！』と感じる男性の特徴」をご紹介します。【１】いきなりスイッ