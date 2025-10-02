米大リーグ、ロッキーズは1日、ビル・シュミット・ゼネラルマネジャー（GM）が辞任したと発表した。2021年10月にGM代行からGMに昇格したが、今季は43勝119敗に終わるなど4年連続で地区最下位に沈んだ。（共同）