季節の移ろいを感じさせる甘くやわらかな金木犀の香りが、人気ブランド「Samourai Woman」から新たなフレグランスアイテムとして登場しました。今回発売されるのは、車内を香水級の香りで包むカーフレグランスと、吊るすだけで気軽に香りを楽しめるペーパーフレグランスの2アイテム。さらに、ファブリックミストやルームフレグランスなど秋にぴったりのラインアップも充実し、暮らしに優しい香りを添えて