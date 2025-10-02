広島は１日、宇草孔基外野手（２８）、上本崇司内野手（３５）、中村健人外野手（２８）、松山竜平外野手（４０）、田中広輔内野手（３６）、河野佳投手（２４）、赤塚健利投手（２４）、育成の小林樹斗投手（２２）に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。励まし合った日々を思い出し、目を潤ませた。６年目の宇草は「カープに取っていただいて、結果を出せずに申し訳ないなという気持ちを伝えました」と受け止めた