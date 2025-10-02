国内外とも話題を欠かない女子ツアー。しかし、選手マターでの人気だけでは将来が心配。ビジネスとしても成功を収めた米ツアーの例を取り入れては、と思うのだが……。 ゴルフ界以外からのコミッショナーはいつ来るの？ ハローエブリバディ！今年の米ＬＰＧＡは熱い！なでしこ軍団が大暴れする予感大だ。昨年も古江彩香選手が最少平均スコアをマークした選手に贈られる〝ベア