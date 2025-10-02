きのう夜、栃木・日光市の県道でクマと乗用車がぶつかる事故がありました。きのう午後7時半ごろ、日光市の県道で「いま、クマと衝突した」と警察に通報がありました。警察によりますと、市内に住む30歳の男性が出勤のため乗用車を運転していたところ、道路を横断してきた体長およそ0.5メートルの子グマとぶつかったということです。男性にけがはありませんでした。子グマは、親グマを含む別のクマ2頭と県道を横断してきたところで