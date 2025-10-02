〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第4話が2日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、突如、トキ（福地美晴）やフミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）の前から姿を消した司之介（岡部たかし）。何日たっても家に帰ってこない司之介に、松野家の不安はつのっていく。そんなある日、登校途中のトキは司之介を発見する。「家に帰ろう！」とトキは必死に声をかける。ウサギ相場は暴