10月1日午後、静岡県島田市の交差点で、自転車と軽乗用車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた90歳の男性が死亡しました。 1日午後1時半頃、島田市稲荷の市道交差点で、いずれも同市に住む無職の男性（90）が乗った自転車と無職の女性（45）が運転する軽乗用車が衝突しました。 この事故で自転車の男性は胸などを強く打ち運ばれた病院で死亡が確認されました。 警察によりますと、現場は一時停止の標識がある交差点で、東