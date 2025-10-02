＜日本女子オープン事前情報◇1日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞今年9月の「ソニー 日本女子プロ選手権」でツアー初優勝を挙げた金澤志奈。“日本タイトル連勝”がかかる試合を目前に控えるが、「（メジャー連勝への意識は）あまりない。調子はいいので、試合の1つと思ってやっています」と自然体で過ごせている。【写真】純白です金澤志奈がドレスアップ8月の「NEC軽井沢72ゴルフ」から3位、2