BLACKPINK・JENNIE（ジェニー）が、ランジェリールックを披露した。フランスファッション雑誌「CR Fashion Book」最新号の表紙を飾った。13日に発売される号では、JENNIEのインタビューとともに、多くのランジェリーショットを公開する。同誌公式インスタグラムでもブラックや白のランジェリー姿、ファーに身を包んだカットを公開。JENNIEは練習生時代を回想しながら「音楽キャリアに入るという圧迫感をまともに理解できなかった。