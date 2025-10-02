「F502S」 アクシスは、ファイン・オーディオより、2.5ウェイのフロアスタンディング・スピーカー「F502S」を、10月に発売する。外装フィニッシュはナチュラルウォールナット(WN／突板)、ブラックオーク(BO／突板)、ピアノグロス・ブラック(PGB／ペイント)で、価格は46万円(ペア／税別)。 ファイン・オーディオの独自テクノロジーにより高い評価を得たという「F502」の後継機。