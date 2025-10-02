【本日の見通し】リスク警戒広がる、ドル円は上値の重い展開に 昨日より米政府の一部機関が閉鎖された。2018年以来となる。前回は過去最長35日間に及ぶ政府機関閉鎖となった。国防、国境警備、入院医療、裁判所など重要機関は開いており、FRBも予算と別会計になっているため閉鎖対象ではないが、多くの公共サービスが低下、航空管制などは開いているが、無給労働となるため、前回は欠勤が相次ぎ、航空フライトに