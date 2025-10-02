格付け会社フィッチ政府閉鎖は米国格付けに当面影響しない、経済への影響は限定的 格付け会社フィッチは米政府機関閉鎖は米国の格付けに当面影響しない、閉鎖は一般的に経済自体への影響は限定的だと述べた。 ただ、閉鎖期間と経済成長への影響の規模により左右される、動向を引き続き評価していく。連邦職員の一時休職や経済統計の発表が遅れることでFRBにとって不確実性が高まるなど二次的な影響が時間と共に蓄積される