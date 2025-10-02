東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.07高値148.23安値146.59 149.64ハイブレイク 148.94抵抗2 148.00抵抗1 147.30ピボット 146.36支持1 145.66支持2 144.72ローブレイク ユーロドル 終値1.1732高値1.1779安値1.1716 1.1832ハイブレイク 1.1805抵抗2 1.1769抵抗1 1.1742ピボット 1.1706支持1 1.1679支持2 1.1643ローブレイク