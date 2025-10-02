9月29日より朝ドラ『ばけばけ』がスタートした。初回視聴率こそ低調だったが、筆者は良作を予感している（画像：NHK公式サイトより引用）【画像】貧しい生活を送っている幼少期のトキ。筆者は現代社会に通じるものを感じた2025年後期の第113作となるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が9月29日よりスタートした。初回の平均世帯視聴率は16.0％で、2020年前期以降の朝ドラでは『あんぱん』（15.4％）に次ぐ2番目に低い数字となった。し