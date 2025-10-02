アメリカで期限までに予算が成立しなかったことを受け、10月1日から政府機関の一部閉鎖が始まりました。【映像】予算案不成立うけ 米政府機関の一部閉鎖始まる首都ワシントンでは政府機関の一部閉鎖を受けて、記念塔や植物庭園といった施設が閉鎖され、訪れた観光客は困惑した表情を見せていました。また、自宅待機が見込まれる政府職員は約75万人に及ぶ可能性があります。「この状況があと数日、数週間も続けば、人員削減を