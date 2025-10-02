ニュースの正しいミカタを解説する情報バラエティ番組『教えて！ニュースライブ正義のミカタ』（ABCテレビ）。東留伽アナウンサーがMCを務める番組公式YouTubeチャンネル『正義のミカタチャンネル』で、中国から帰化した日本維新の会所属の参議院議員・石平氏、エジプト出身タレントのフィフィ氏が、今回は“日本ってココが変！”と感じる部分についてトーク。……のはずが、話は思わぬ方向へ！？