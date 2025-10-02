ニューヨークのヤンキースタジアム近くにある高層ビルで爆発が起こり、建物の一部が崩壊しました。【映像】現場の様子ニューヨーク市北部、ブロンクスの20階建ての高層住宅で1日朝、爆発音とともに建物の側面全体が大きく崩壊しました。地元当局によりますと、ボイラー室付近でガス爆発が発生したということです。「車が爆発したか、トラックがひっくり返ったような音がしました。頻繁にガスの臭いがするという話が出ていまし