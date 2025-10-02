ローソンストア100では、2025年10月1日から、本格ベーカリーシリーズ「THE BAKERY〜ほっとしたい時間に、やさしいご褒美を〜」を販売しています。素材や食感にこだわった多彩なラインアップストアコンセプト「あたらしい・おいしい・うれしい」の「おいしい」の一環として、ほっと一息つきたいような瞬間におやつ感覚で手に取りやすいサイズで、素材や食感にこだわったベーカリーシリーズが登場しました。・ザクっと食感チーズケー