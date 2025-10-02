「乳がんのない世界」を目指すキャンペーンとして都内でドローンショーが行われ、東京都の小池知事が出席しました。【映像】ドローンショーの様子毎年10月は世界的に「乳がん啓発月間」と定められています。10月1日は乳がんの早期発見や治療を呼びかける「ピンクリボンデー」とされていて、世界各地のランドマークがピンク色にライトアップされます。東京・丸の内では夜空をピンクに染めるドローンショーが行われ、小池知事