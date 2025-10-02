10月2日（木）の『アメトーーク！』では、「仲良し同居芸人」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！実は一緒に住んでいた…意外なつながりが明らかになる「仲良し同居芸人」を開催。橋本直（銀シャリ）＆奥田修二（ガクテンソク）、吉村崇（平成ノブシコブシ）＆クボケン（5GAP）＆てつみち、熊元プロレス（紅しょうが）＆浜田順平（カベポスター）、南條庄助（すゑひろがりず）＆森下直人（ななまがり）が集結