写真家の五十嵐健太氏による写真展「島猫そらら写真展」が、新宿マルイ アネックスで10月2日（木）から開催される。 五十嵐氏による写真作品「飛び猫」の10周年を記念した期間限定ショップ「飛び猫商店」の一環として行われる写真展示。 作品の被写体となった「島猫そらら」は、福岡県の猫島で生まれたシャムミックスの猫で、子猫のときに拾われ関東で育ったという。その後、SNSで人気を集め、2025年には有名アパレルブラ