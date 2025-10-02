名古屋北労基署が「全国労働衛生週間」に合わせて、栄でキャンペーンを行いました。 【写真を見る】"心とからだを大切に"職場の環境改善を 労基署が栄で街頭キャンペーン 「全国労働衛生週間」は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めることなどを目的に、1950年から毎年この時期に行われるものです。 1日、中日ビルの前では、通勤する歩行者らに対して、労働基準監督署の担当