― ダウは43ドル高と最高値更新、米政府機関閉鎖も楽観的、利下げ期待から買われる ― ＮＹダウ 46441.10 ( +43.21 ) Ｓ＆Ｐ500 6711.20 ( +22.74 ) ＮＡＳＤＡＱ 22755.16 ( +95.15 ) 米10年債利回り4.101 ( -0.048 ) ＮＹ(WTI)原油 61.78 ( -0.59 ) ＮＹ金 3897.5 ( +24.3 ) ＶＩＸ指数16.29 ( +0.01 ) シカゴ日経225先物 (円建て)44825 ( +285 ) シカゴ