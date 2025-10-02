レッズ戦の6回、無死満塁のピンチを切り抜け、雄たけびを上げるドジャース・山本＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのプレーオフは1日、各地で3回戦制のワイルドカードシリーズ第2戦が行われ、ナ・リーグでドジャースの山本がロサンゼルスでのレッズ戦に先発して6回2/3を投げ、4安打2失点（自責点0）でポストシーズン（PS）通算3勝目を挙げた。チームは2連勝で地区シリーズ進出を決めた。大谷は「1番・指名