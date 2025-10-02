大阪府警本部＝大阪市中央区大阪府東大阪市の自宅を訪ねてきた元交際相手の女性（33）を包丁で刺して殺害したとして、府警は2日、殺人容疑で同市、飲食店経営永久寛史容疑者（51）を逮捕した。1日に自首しており「感情が一気に暴発した」と容疑を認めている。女性は過去に容疑者からの暴行を府警に相談。府警も口頭で注意するなどしていた。逮捕容疑は1日午前11時半〜午後1時35分ごろ、自宅で住所不詳、無職佐藤ありささんの腹