SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「数」でした！■解説上から読むと「分数（ぶんすう）」左から読むと「奇数（きすう）」右に向かって読むと「数値（すうち）」下に向かって読むと「数字（すうじ）」パッと思い浮かびましたか？YouTube