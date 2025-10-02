ロシアの首都モスクワ郊外で、第2次世界大戦で旧ソ連軍とともに戦った朝鮮人の功績をたたえる記念碑の除幕式が開かれました。ロシア国防省は1日、モスクワ郊外の軍事テーマパーク「愛国者公園」に戦勝80年に合わせて制作した記念碑を設置し、除幕式を行ったと発表しました。記念碑は「同盟者ー朝鮮の戦士たち」と名づけられ、第2次大戦で旧ソ連軍とともに戦った朝鮮人のパルチザンの功績をたたえたものだとしています。式典には、