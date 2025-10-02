ロッテの西川史礁は、9月30日の楽天戦後に規定打席に届き、パ・リーグの打率ランキング6位にランクインした。シーズンの規定打席到達まで残り6打席、ロッテの残り試合数は2試合で、故障がなければなんとか到達しそうだ。西川は新人王の最有力候補だが、シーズン開幕してからはプロの壁にぶつかり、5月25日終了時点で打率が.145まで落ち込んだ。“ポイントを近くにして打つ”ことをテーマに取り組み、6月13日に再昇格して以降の