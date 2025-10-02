澤穂希に惹かれて「’11年Ｗ杯で、なでしこジャパンが優勝したのを見て感動したんです！『すごい！ 自分もこうなりたい』って思ったのが、私のサッカー人生の原点です」今や世界が注目するボランチに成長したハタチの谷川萌々子は、そう言って目を輝かせた。「なでしこジャパン」がＷ杯で優勝した当時、彼女はわずか６歳。テレビの中で躍動する選手の中でも特にキャプテン・澤穂希（47）に惹かれた。昨年、高校卒業と同時に海を