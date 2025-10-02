◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦となる本拠地・レッズ戦の試合前会見に出席。前日の第１戦で２本塁打を放った大谷翔平投手（３１）について分析した。移籍１年目で初出場となった昨年のポストシーズン（ＰＳ）で大谷は計３本塁打。し