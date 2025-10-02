「球都桐生歴史館」を視察する王貞治氏。隣は荒木重雄氏（写真提供：球都桐生プロジェクト）【写真】スペシャルアドバイザーを務める斎藤佑樹氏も登場税金に頼らず、町と野球の未来を変える――。群馬県桐生市が挑む「球都桐生プロジェクト」が今年も始動した。8月23日、旧桐生南高校跡に開設されたKIRINAN BASEに、桐生に縁がある5人の野球界のレジェンドが集結した。出席したのは、野球のさまざまなカテゴリーで「日本一」に輝い