国民スポーツ大会（旧国民体育大会）相撲競技が1日、滋賀県長浜市の県民共済ドーム長浜で行われた。競技最終日のこの日は、成年の部団体決勝トーナメントと個人戦が行われた。3人制の団体戦は、鳥取県が2年ぶりの優勝を果たした。先鋒・成田力道（日大3年）、中堅・中島望（29＝日大職員）、大将・佐々木耕大（31＝野田組）の鳥取城北高―日大メンバー3人で出場。決勝はこちらも日大出身者3人（現役含む）で構成される和歌山県