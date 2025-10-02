フランスを代表する名優カトリーヌ・ドヌーヴが日本で撮影に臨んだ映画『SPIRIT WORLD -スピリットワールド-』が、10月10日よりTOHOシネマズ シャンテで先行公開、同31日から全国公開される。これに先駆け、冒頭映像がインターネット上で解禁された。【画像】息子ハヤトを演じる竹野内豊物語は、コンサートで訪れた日本で命を落とし、彷徨える魂となったフランス人歌手クレア（カトリーヌ・ドヌーヴ）が、ユウゾウ（堺正章）と