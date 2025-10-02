２日、柏崎市に土砂災害警戒情報が発表されています。（午前５時３０分発表）また午前７時２３分に、柏崎市に大雨洪水警報、刈羽村に大雨警報を発表しています。気象庁によりますと、降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。避難が必要となる危険な状況となっています。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全