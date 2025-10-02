プレミアリーグ第6節、ニューカッスル対アーセナルの試合で物議を醸した判定があった。14分、ディフェンスラインの背後をとって抜け出したアーセナルのヴィクトル・ギェケレシュ。飛び出したGKニック・ポープと交錯し倒れる形となり、主審のジャレッド・ジレットは一度は笛を吹いてPKを指示した。しかしVARが介入し、判定は覆る。主審はファウルではなかったとマイクで伝え、試合はドロップボールで再開となった。イングランド審判