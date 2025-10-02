ブラジルサッカー連盟は1日、今月のアジア遠征に臨むブラジル代表メンバー26名を発表した。9月に終了した南米予選は8勝4分6敗の勝ち点28の5位でワールドカップ出場権を獲得したブラジル。第1回大会から続く連続出場記録は途切れなかったが、今回の予選ではアルゼンチン代表に0−4で負けるなど全体的に苦戦を強いられた。今年6月に就任したカルロ・アンチェロッティの下で、今月は韓国・日本とのアジア遠征に臨む。今回のメンバーに