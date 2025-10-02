UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節。アーセナルはオリンピアコスをホームに迎えた。立ち上がりから激しいハイプレスを見せるオリンピアコス。アーセナルはそれを掻い潜って攻撃を仕掛ける形。さっそく2分にルイス・スケリーのクロスにマルティネッリがフリーで飛び込んでチャンスを迎える。スコアが動いたのは12分、ウーデゴーのスルーパスに前向きで抜け出したギェケレシュがDFを弾き飛ばしてシュートに持ち込む。シ