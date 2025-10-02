J3のSC相模原は1日、GKノアム・バウマンが、ドミニカ共和国代表メンバーに選出されたことを発表した。バウマンは1996年4月10日生まれの29歳。スイスのローザンヌ出身で、地元のスイスリーグで長くプロキャリアを歩んできた。2023年からギリシャ1部のOFIクレタでプレーし、2025年1月にSC相模原へ加入。ここまで25試合に先発出場しており、天皇杯でも守護神としてクラブを初のベスト8に導いた。スイス人の父とドミニカ共和国人の母を