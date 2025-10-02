ガールズグループApinkを脱退して現在は女優として活動するソン・ナウンが、しなやかな体のラインを披露し話題になっている。【写真】ソン・ナウン、胸元“パックリ”姿ソン・ナウンは9月29日、自身のインスタグラムを更新。「もう1年」というコメントとともに、バレエの練習風景を収めた複数枚の写真を投稿した。公開された写真では、ピンクのバレエウェアを着て鏡の前に座る姿や、脚をしなやかに持ち上げてストレッチをする姿が