メルセデス・ベンツのモビショー出展概要メルセデス・ベンツ日本は、10月31日より一般公開となる『ジャパンモビリティショー2025』への出展とその概要を発表した。【画像】ジャパンモビリティショー2025メルセデス・ベンツ・ブースで披露される予定の最新モデル全28枚『フィール・ザ・メルセデス（Feel the Mercedes）』をテーマとしたブースには、五感を通じてブランドの魅力を体感できる展示を行うという。メルセデスAMG初のBE