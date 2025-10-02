チンパンジーにキスするジェーン・グドールさん＝1997年12月、ケニア（AP＝共同）【ロンドン共同】チンパンジー研究の第一人者として知られる英国出身の霊長類学者ジェーン・グドールさんが米国での講演ツアー中、西部ロサンゼルスで死去した。91歳。就寝中に息を引き取り自然死だった。グドールさんが設立した環境保全団体が1日公表した。グドールさんはロンドン生まれ。師と仰いだ人類学の権威ルイス・リーキー博士の助言を