ホワイトハウスで記者会見するキャロライン・レビット米大統領報道官＝1日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン、エルサレム共同】レビット米大統領報道官は1日の記者会見で、トランプ政権が示したパレスチナ自治区ガザの和平計画を巡り「非常に機微な協議が進行中だ」とし、トランプ大統領とウィットコフ中東担当特使が関与していると述べた。具体的な内容は示さなかった。仲介国カタールを通じ、イスラム組織ハマスと計