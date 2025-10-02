横浜発のチョコレートブランドVANILLABEANSから、2025年10月1日(水)よりハロウィン限定商品が登場します。今年は新作「ロッキーバトン」や「ハロウィンアソート」をはじめ、人気定番のショーコラ＆パリトロも限定パッケージに♪ さらに遊び心あふれる店舗・オンラインイベントも開催され、特別な秋のひとときを彩ります。 新作＆人気スイーツが限定パッケージに ハロウィン限定商