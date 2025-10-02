「女の子はピアノをやらないとダメよ」――この夏の帰省中、義母にそう言い切られたとき、Kさん（30代）は思わず言葉を失いました。【漫画】義母は「女の子はピアノさえ弾ければ将来困らない」とまで…（全編を読む）続けざまに「うちのピアノを送るから使いなさい」とまで言われ、戸惑いはさらに募りました。娘はどちらかといえば外で元気に遊ぶのが好きなタイプで、ピアノを習いたいと言い出したこともありません。都内の賃貸で