現地時間10月１日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ２節で、昨シーズン４強のバルセロナは、王者パリ・サンジェルマンとホームで対戦。１−２で痛恨の逆転負けを喫した。14分にはフェラン・トーレスのシュートで先制したバルサは、38分にセンニ・マユルのゴールで被弾。最後は攻め込まれたなか、90分にゴンサロ・ラモスに決勝ゴールを許してしまった。この日のパリSGは、バロンドールを獲得したウスマ